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Роша: ЦСКА — один из самых важных клубов России и Европы

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Защитник ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал свой переход в армейский клуб.
Роша: ЦСКА — один из самых важных клубов России и Европы
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«ЦСКА — один из самых важных клубов в России и Европе, поэтому у меня не было никаких сомнений при переходе. Каждый день усердно работаю и приспосабливаюсь к философии клуба, чтобы мы могли вместе достигать наших целей в течение сезона», — цитирует Рошу Sport24.

Он также подчеркнул, что рад возможности дебютировать за ЦСКА в матче с «Краснодаром». По его словам, в игре он чувствовал себя комфортно.

«К сожалению, я ещё не успел посмотреть город, но уже чувствую себя здесь как дома», — заключил Роша.

Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.

В матче девятого тура РПЛ ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. Три гола армейцев были забиты с пенальти.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча с «Уралом» во втором туре группового этапа Кубка России по футболу.

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