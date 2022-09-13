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Медина: «Урал» преобразился после смены тренера, легко нам не будет

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от матча с «Уралом» во втором туре группового этапа Кубка России по футболу.
Медина: «Урал» преобразился после смены тренера, легко нам не будет
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Довольны тем, как выступаем в чемпионате, здорово, что стартовали в Кубке с победы над «Торпедо», и надо продолжить победную серию в матче с «Уралом». Мы знаем, что они преобразились после смены тренера, легко нам не будет», — цитирует Медину газета «Известия».

В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забили Никита Ермаков (14-я минута) и Адольф Гайч (68-я).

«Урал» в первом туре КР обыграл «Сочи» (2:0). 

После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.

Матч второго тура Кубка России ЦСКА — «Урал» пройдёт 14 сентября. Начало — в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что ЦСКА может провести товарищеский матч с медийной командой 2DROTS.

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