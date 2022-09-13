Медина: «Урал» преобразился после смены тренера, легко нам не будет
- РИА Новости
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«Довольны тем, как выступаем в чемпионате, здорово, что стартовали в Кубке с победы над «Торпедо», и надо продолжить победную серию в матче с «Уралом». Мы знаем, что они преобразились после смены тренера, легко нам не будет», — цитирует Медину газета «Известия».
В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забили Никита Ермаков (14-я минута) и Адольф Гайч (68-я).
«Урал» в первом туре КР обыграл «Сочи» (2:0).
После девяти туров РПЛ «Урал» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. Главным тренером команды является Виктор Гончаренко.
Матч второго тура Кубка России ЦСКА — «Урал» пройдёт 14 сентября. Начало — в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что ЦСКА может провести товарищеский матч с медийной командой 2DROTS.