ЦСКА может провести товарищеский матч с медийной командой 2DROTS

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо подтвердил, что московский клуб может провести товарищеский матч с командой блогеров 2DROTS.

«Мы действительно рассматриваем возможность сыграть с командой 2DROTS в паузу на матчи сборных. Идёт общение, обсуждаем дату игры. Хотим подчеркнуть, что, помимо очевидной медийной привлекательности, не меньший вес имеет и футбольная составляющая», — написал Брейдо в Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что в медийной лиге 2DROTS является сильнейшей командой. По его словам, тренерский штаб и клуб ЦСКА заинтересованы в данном матче.

В игре девятого тура РПЛ армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1. Арбитр Сергей Иванов назначил три пенальти в ворота «Краснодара».

После девяти туров чемпионата России «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. На второй позиции расположился ЦСКА (20). Третью строчку занимает «Ростов» (19).

В Кубке России 2DROTS дошёл до 1/128 финала. Блогеры сыграли с «Текстильщиком» 1:1 и уступили по пенальти (3:5).

Ранее футболист московского ЦСКА Саша Зделар заявил, что счастлив находиться в России.