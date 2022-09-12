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Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что счастлив находиться в России

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Футболист московского ЦСКА Саша Зделар заявил, что счастлив находиться в России.
Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что счастлив находиться в России
  • Gettyimages.ru

«Я уже адаптировался в ЦСКА — всё прошло очень быстро. Счастлив находиться в России», — цитирует Зделара «Чемпионат».

Зделар присоединился к армейскому клубу в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».

Ранее Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после голкипера Игоря Акинфеева.

 

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