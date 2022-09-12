Полузащитник ЦСКА Зделар рассказал, что счастлив находиться в России
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«Я уже адаптировался в ЦСКА — всё прошло очень быстро. Счастлив находиться в России», — цитирует Зделара «Чемпионат».
Зделар присоединился к армейскому клубу в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».
Ранее Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после голкипера Игоря Акинфеева.