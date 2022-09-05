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Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после Акинфеева

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что мечтает стать капитаном армейского клуба после того, как вратарь московской команды Игорь Акинфеев завершит карьеру.
Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после Акинфеева
  • Legion-Media

«Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним. И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я — парень, приехавший в Россию из Сербии», — приводит слова Зделара Sport24.

Он также заявил, что сейчас его основная задача как новичка команды — доказать свою состоятельность.

Напомним, что Саша Зделар присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».

Ранее Зделар рассказал, почему выбрал ЦСКА.

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