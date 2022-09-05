Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после Акинфеева

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар заявил, что мечтает стать капитаном армейского клуба после того, как вратарь московской команды Игорь Акинфеев завершит карьеру.

«Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним. И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я — парень, приехавший в Россию из Сербии», — приводит слова Зделара Sport24.

Он также заявил, что сейчас его основная задача как новичка команды — доказать свою состоятельность.

Напомним, что Саша Зделар присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».

Ранее Зделар рассказал, почему выбрал ЦСКА.