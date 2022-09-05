Зделар рассказал о желании стать капитаном ЦСКА после Акинфеева
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«Игорь не просто капитан, он и есть этот клуб. Я горжусь тем, что играю рядом с ним. И, конечно, буду счастлив, если человеком, который будет капитаном после Акинфеева, окажусь я — парень, приехавший в Россию из Сербии», — приводит слова Зделара Sport24.
Он также заявил, что сейчас его основная задача как новичка команды — доказать свою состоятельность.
Напомним, что Саша Зделар присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл 50 матчей в составе «Партизана».
Ранее Зделар рассказал, почему выбрал ЦСКА.