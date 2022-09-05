Зделар: мною интересовались в Испании и Италии, но я выбрал ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар рассказал, почему выбрал московский клуб.

«Мною интересовались в Испании, были разговоры про Серию А. Но, когда появился вариант с ЦСКА, я сразу почувствовал: надо ехать, это правильное место для развития. Захотел как можно раньше оказаться в Москве, чтобы успеть на предсезонку», — цитирует Зделара Sport24.

Напомним, что Саша присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей.

Ранее Зделар заявил, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова.