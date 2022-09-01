Зделар считает, что разговоры о чемпионстве ЦСКА — громкие слова

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался о победе команды над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.

«Было важно начать с победы в Кубке России. Что касается возможного чемпионства ЦСКА в этом сезоне, не нужно сейчас говорить громких слов. Наша задача — выигрывать», — цитирует Зделара «РБ Спорт».

В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забили Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольфо Гайч (68-я).

Зделар присоединился к ЦСКА в летнее трансферное окно. Контракт с 27-летним полузащитником был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей.

Ранее нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свой выход на поле в матче Кубка России по футболу с «Торпедо».