Гайч: Кубок России может дать мне больше игрового времени — это очень важно

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал свой выход на поле в матче Кубка России по футболу в матче с «Торпедо».

«Первый раз я играю в Кубке и считаю, что это очень хороший турнир. Он может дать больше игрового времени для меня. Это тоже очень важно. Здесь совершенно другой накал конкуренции, накал страстей, чем в основном чемпионате. Я считаю, что очень здорово, что мы играем в двух турнирах одновременно», — цитирует Гайча «Чемпионат».

В матче первого тура группового этапа Кубка России ЦСКА переиграл «Торпедо» со счётом 2:0. Мячи забили Никита Ермаков (на 14-й минуте) и Адольф Гайч (68-я).

В сезоне-2021/22 красно-синие отдали аргентинского нападающего в аренду в клуб второго испанского дивизиона «Уэска». Гайч в 27 матчах забил один мяч.

Контракт футболиста со столичным клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее защитник ЦСКА Саша Зделар оценил формат Кубка России по футболу.