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Мостовой считает смешным желание «Краснодара» расследовать судейство в матче с ЦСКА

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в матче девятого тура чемпионата России между ЦСКА и «Краснодаром» (4:1).
Мостовой считает смешным желание «Краснодара» расследовать судейство в матче с ЦСКА

«Три пенальти — это много, но это был не единственный такой матч. Для этого и существует VAR. Если обвинять судейство, то нужно и VAR обвинять. Тогда «Краснодару» нужно заводить дело и на VAR, но ведь это смешно», — цитирует Мостового Betonmobile.

Напомним, что «Краснодар» обратился в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза по итогам матча с ЦСКА. Клуб просит расследовать четыре эпизода в игре.

11 сентября в РФС заявили, что не будут принимать экстренных мер по работе судей на матче между «Краснодаром» и ЦСКА.

Ранее генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг сообщил, что руководство клуба будет настаивать на расследовании совпадения коэффициентов букмекеров с результатом матча с ЦСКА.

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