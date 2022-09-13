РИА Новости: фигуристка Хромых попала в больницу после сильного пореза коньком

Российская фигуристка Майя Хромых, работающая в группе Этери Тутберидзе, получила травму на тренировке и была госпитализирована.

По информации РИА Новости, инцидент произошёл на прошлой неделе, когда во время одного из занятий спортсменка сильно порезала сухожилия пальцев руки.

Уточняется, что на данный момент фигуристка проходит лечение в больнице.

Фигуристка владеет двумя видами четверных прыжков — тулупом и сальховом.

13 сентября Первый канал опубликовал список участников контрольных прокатов национальной команды. Хромых в этом списке не оказалось.

Прокаты пройдут 24 и 25 сентября в Москве на ледовой арене «Мегаспорт».

Ранее заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала информацию, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова может не принять участия в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию.