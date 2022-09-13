военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Олимпийская чемпионка Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года, который она вместе с Гийомом Сизероном пропустила.
Олимпийская чемпионка Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021
  • Gettyimages.ru
  • © Joosep Martinson - International Skating Union

В фильме Le couple de feu она рассказала, как столкнулась с безразличием по отношению к её проблемам. Она заявила, что не могла тренироваться, но тренеры говорили лишь о её нежелании. 

«Это всё началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос», — рассказала фигуристка.

Она отметила, что винила себя в беременности, потому что, будучи спортсменом и готовясь к Олимпиаде, она не могла такого допустить. Пападакис добавила, что в спорте игнорируют проблемы ментального здоровья.

«Это не вопрос отсутствия поддержки, это скорее недостаток понимания», — заявила француженка.

Напомним, что пара пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, а год спустя дуэт завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине.

Ранее Ирина Роднина прокомментировала состав на контрольные прокаты кандидатов в сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить