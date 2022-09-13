Олимпийская чемпионка Пападакис сделала аборт во время ЧМ-2021

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Габриэла Пападакис призналась, что сделала аборт во время чемпионата мира 2021 года, который она вместе с Гийомом Сизероном пропустила.

В фильме Le couple de feu она рассказала, как столкнулась с безразличием по отношению к её проблемам. Она заявила, что не могла тренироваться, но тренеры говорили лишь о её нежелании.

«Это всё началось год назад. Это совпало с моментом, когда я сделала аборт во время чемпионата мира. Можно сказать, что после этого всё пошло под откос», — рассказала фигуристка.

Она отметила, что винила себя в беременности, потому что, будучи спортсменом и готовясь к Олимпиаде, она не могла такого допустить. Пападакис добавила, что в спорте игнорируют проблемы ментального здоровья.

«Это не вопрос отсутствия поддержки, это скорее недостаток понимания», — заявила француженка.

Напомним, что пара пропустила чемпионат мира 2021 года в Стокгольме, а год спустя дуэт завоевал золото на Олимпийских играх в Пекине.

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