Карпин рассказал, в чём «Ростов» превзошёл «Спартак»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».

«Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. После пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Валерий Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.