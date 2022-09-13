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Карпин рассказал, в чём «Ростов» превзошёл «Спартак»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче девятого тура чемпионата России по футболу со «Спартаком».
Карпин рассказал, в чём «Ростов» превзошёл «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander

«Чем мы были сильнее «Спартака»? Мы забили четыре, а они только два. После пропущенного гола стали агрессивнее прессинговать без оглядки назад. Тысячная доля секунды иногда решает», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее Валерий Карпин сообщил, когда объявит окончательный состав на сентябрьский сбор.

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