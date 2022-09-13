военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Стали известны новые детали по условиям контракта Мбаппе с ПСЖ

Короткая ссылка
Нападающий Килиан Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» заключили контракт до 2025 года.

По информации L'Equipe, Мбаппе подписал с клубом соглашение на два года с возможность продления ещё на год. При этом только игрок будет решать о продлении контракта, а не ПСЖ.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, но игрок предпочёл остаться в Париже.

Ранее суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить