Стали известны новые детали по условиям контракта Мбаппе с ПСЖ

Нападающий Килиан Мбаппе и «Пари Сен-Жермен» заключили контракт до 2025 года.

По информации L'Equipe, Мбаппе подписал с клубом соглашение на два года с возможность продления ещё на год. При этом только игрок будет решать о продлении контракта, а не ПСЖ.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач.

СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, но игрок предпочёл остаться в Париже.

Ранее суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ.