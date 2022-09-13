Стали известны новые детали по условиям контракта Мбаппе с ПСЖ
По информации L'Equipe, Мбаппе подписал с клубом соглашение на два года с возможность продления ещё на год. При этом только игрок будет решать о продлении контракта, а не ПСЖ.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач.
СМИ сообщали, что футболист перейдёт в мадридский «Реал» в статусе свободного агента, но игрок предпочёл остаться в Париже.
Ранее суд Парижа отклонил иск Ла Лиги по поводу контракта Мбаппе с ПСЖ.