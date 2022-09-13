Mirror: Роналду отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии с зарплатой €240 млн

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду отказался от перехода в клуб из Саудовской Аравии.

По информации Mirror, клуб из Саудовской Аравии предлагал футболисту зарплату в размере €240 млн в год, что автоматически сделало бы его самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и принимает участие в Лиге Европы. В межсезонье футболист хотел покинуть клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Ранее Роналду был признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored.