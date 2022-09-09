Роналду признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored

Авторитетный портал WhoScored признал португальского нападающего Криштиану Роналду худшим игроком команды «Манчестер Юнайтед» в матче группового этапа Лиги Европы с «Реал Сосьедад».

Об этом сообщает статистический портал WhoScored. Роналду вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего, отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями. Итоговая оценка португальца — 5,8. Самая высокая оценка — у левого защитника Тирелла Маласиа (7,2).

Игра группы Е на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 1:0 в пользу испанской команды.

Мяч забил Брайс Мендес (на 58-й минуте, пенальти).

Ранее в СМИ заявили, что Роналду мог быть одной из причин увольнения тренера Томаса Тухеля из «Челси».