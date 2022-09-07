В СМИ заявили, что Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»
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Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в Twitter, нежелание наставника «Челси» подписывать португальского футболиста плохо повлияло на его отношения с владельцем английского клуба Тоддом Боэли.
Отмечается, что Тухель заявил Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси».
Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне лондонский клуб под его руководством выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Тухель получит около €15 млн после увольнения с поста главного тренера «Челси».