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В СМИ заявили, что Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может быть одной из причин увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси».
В СМИ заявили, что Роналду мог быть одной из причин увольнения Тухеля из «Челси»
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Shaun Boggust

Как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк в Twitter, нежелание наставника «Челси» подписывать португальского футболиста плохо повлияло на его отношения с владельцем английского клуба Тоддом Боэли.

Отмечается, что Тухель заявил Боэли, что Роналду «уничтожит командный дух в раздевалке «Челси».

Немецкий специалист возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне лондонский клуб под его руководством выиграл Лигу чемпионов. После триумфа тренер подписал контракт с клубом до 2024 года.

Ранее сообщалось, что Тухель получит около €15 млн после увольнения с поста главного тренера «Челси».

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