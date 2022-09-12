Нигматуллин: игра «Спартака» в обороне — на уровне второй лиги
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«Эти два матча показали, что «Спартак» крайне слабо играет в обороне, уровень игры в обороне — на уровне второй лиги», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».
Он также подчеркнул, что «Спартак» играет в пассивный футбол.
«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.
После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» и «Ростова».
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».