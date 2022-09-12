Нигматуллин: игра «Спартака» в обороне — на уровне второй лиги

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин раскритиковал красно-белых за игру в обороне.

«Эти два матча показали, что «Спартак» крайне слабо играет в обороне, уровень игры в обороне — на уровне второй лиги», — приводит слова Нигматуллина «Газета.Ru».

Он также подчеркнул, что «Спартак» играет в пассивный футбол.

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура чемпионата России. Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

После девятого тура чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. Команда потерпела поражения в последних двух матчах чемпионата — от «Зенита» и «Ростова».

Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис раскритиковал «Спартак».