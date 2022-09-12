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Бывший вратарь сборной Бразилии рассказал, что Фернандес очень хочет вернуться в Россию

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Бывший вратарь сборной Бразилии Сильвио Луис заявил, что защитник Марио Фернандес хочет вернуться в московский ЦСКА.
Бывший вратарь сборной Бразилии рассказал, что Фернандес очень хочет вернуться в Россию
  • Gettyimages.ru

«Марио всегда был очень рад находиться в России. Насколько я знаю, у Фернандеса есть намерение вернуться в ЦСКА. Не знаю точно, не разговаривал с ним в последнее время. Но точно знаю, что Марио очень хочет вернуться в Россию», — приводит слова Луиса «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее агент Жорже Машаду, представляющий интересы Фернандеса, рассказал, когда игрок вернётся в футбол.

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