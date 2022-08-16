Агент Фернандеса рассказал, когда Марио вернётся в футбол

Агент Жорже Машаду, представляющий интересы бывшего защитника сборной России и ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал, когда игрок вернётся в футбол.

«Марио тренируется индивидуально. Что касается возвращения в футбол, прогнозы можно будет давать после рождения его сына, речь идёт про середину сентября», — цитирует агента «РБ Спорт».

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее Константин Кучаев предположил, почему Фернандес приостановил контракт с ЦСКА.