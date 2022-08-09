Кучаев предположил, почему Фернандес приостановил контракт с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал, почему защитник Марио Фернандес приостановил контракт с армейским клубом.

«Жалко, что Марио уехал, но в то же время понимаешь, сколько он отдал клубу и сборной. Наверное, уже сам уставал намного больше, чем до того. На Марио в ЦСКА было очень много заложено», — цитирует Кучаева Sport24.

Напомним, что Фернандес приостановил контракт с ЦСКА. Он присоединился к московскому клубу в 2012 году, перейдя из «Гремио». В настоящий момент футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что ЭСК РФС рассмотрит обращения ЦСКА и «Зенита» по итогам четвёртого тура РПЛ.