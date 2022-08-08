ЭСК РФС рассмотрит обращения ЦСКА и «Зенита» по итогам четвёртого тура РПЛ

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит обращения петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА по итогам матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коммуникаций РФС, санкт-петербургский клуб попросил рассмотреть момент на 11-й минуте с неудалением полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина и красную карточку голкиперу «Зенита» Даниилу Одоевскому.

Отмечается, что красно-синие обратились к ЭСК с эпизодом назначения пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможным удалением нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введении платы за обращение клубов в ЭСК РФС.