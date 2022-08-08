военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЭСК РФС рассмотрит обращения ЦСКА и «Зенита» по итогам четвёртого тура РПЛ

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит обращения петербургского «Зенита» и столичного ЦСКА по итогам матчей четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коммуникаций РФС, санкт-петербургский клуб попросил рассмотреть момент на 11-й минуте с неудалением полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина и красную карточку голкиперу «Зенита» Даниилу Одоевскому.

Отмечается, что красно-синие обратились к ЭСК с эпизодом назначения пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможным удалением нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе.

ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.

Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введении платы за обращение клубов в ЭСК РФС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить