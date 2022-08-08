ЭСК РФС рассмотрит обращения ЦСКА и «Зенита» по итогам четвёртого тура РПЛ
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу коммуникаций РФС, санкт-петербургский клуб попросил рассмотреть момент на 11-й минуте с неудалением полузащитника «Ахмата» Александра Трошечкина и красную карточку голкиперу «Зенита» Даниилу Одоевскому.
Отмечается, что красно-синие обратились к ЭСК с эпизодом назначения пенальти в ворота армейцев на 39-й минуте и возможным удалением нападающего «Факела» Георгия Гонгадзе.
ЦСКА, набравший десять очков по итогам четырёх туров, лидирует в чемпионате России. «Спартак» (десять) находится на втором месте с такими же показателями, как и у армейской команды. На третьем месте расположился «Сочи» (девять). «Зенит» (восемь) — шестое место.
Ранее бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введении платы за обращение клубов в ЭСК РФС.