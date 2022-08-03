Канчельскис раскритиковал идею сделать обращение в ЭСК платным

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном введение платы за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).

«Небольшая наглость со стороны ЭСК внедрять такую идею. У нас многие клубы на грани выживания, особенно в нижней части таблицы. Цель — дополнительно заработать, а не развитие футбола», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он также заявил, что с клубов Второй лиги тоже собирают деньги непонятно на что. По словам экс-футболиста, нужно помогать командам, а не разорять их и требовать с них деньги по любому поводу.

По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что если комиссия признает ошибку, то деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.

Ранее Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном введение платы за обращение клубов в ЭСК РФС.