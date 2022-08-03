Салихова пошутила над идеей сделать обращение в ЭСК платным

Зарема Салихова, супруга владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала информацию о возможном введение платы за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).

«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьёзно, такие нововведения скорее вызывают ещё больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — приводит слова Салиховой Sport24.

По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что если комиссия признает ошибку, то деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возможное введение платы за обращение клубов в ЭСК РФС.