«ВКонтакте» запустила сервис для любителей бега

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис «Бег». Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Сервис «Бег» — это мини-приложение внутри платформы «Здоровье», которое должно помочь поклонникам бега взаимодействовать, объединяться в коммьюнити по интересам, а также принимать участие в онлайн-соревнованиях.

Рейтинговая система мини-приложения позволяет пользователям «ВКонтакте» в реальном времени соревноваться с друзьями, выполнять спортивные челленджи и получать награды от сервиса. Кроме этого, в «Беге» собирается вся подробная беговая статистика: дистанции за разные периоды, средний темп, пульс и потраченные калории — таким образом, пользователям ещё удобнее следить за своей беговой активностью.

С помощью социальных механик соцсеть планирует построить самое большое в стране сообщество любителей бега из числа многомиллионной аудитории «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» провела Content Day и представила новые возможности для создателей контента.