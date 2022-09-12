Канте отклонил новое предложение от «Челси»

Хавбек «Челси» Н'Голо Канте отклонил устное предложение от лондонского клуба.

Лондонский клуб хочет подписать полузащитника на два года с опцией продления, в то время как сам игрок хочет как минимум трёхлетний контракт, сообщает The Athletic.

Канте присоединился к «Челси» в 2016 году, перейдя из «Лестер Сити». Он сыграл за синих 262 матча, в которых забил 13 мячей и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что «Челси» не оставляет попыток пополнить состав полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.