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Романо: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну

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Лондонский «Челси» не оставляет попыток пополнить состав полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном.
Романо: «Челси» сохраняет интерес к Захаряну
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

По сведениям известного инсайдера Фабрицио Романо, «Челси» по-прежнему заинтересован в приглашении Захаряна и намерен продолжать следить за его выступлениями в течение ближайших месяцев. В нём боссы лондонского клуба видят усиление команды, причём как в настоящем, так и в будущем.

«Челси» был намерен подписать Захаряна в летнее трансферное окно, однако не смог договориться о переходе с «Динамо». При этом личный контракт с футболистом бело-голубых был согласован.

Захарян является воспитанником «Динамо», цвета основной команды защищает с 2020 года. За это время полузащитник провёл 56 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 13 голами и 16 результативными передачами.

Ранее бывший игрок «Челси» Юрий Жирков выразил мнение, что Захарян способен заиграть в лондонском клубе.

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