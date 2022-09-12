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Главный тренер «Монако» Клеман расхвалил Головина

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Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об игре российского полузащитника Александра Головина.

«У Головина была важная роль — мешать полузащитнику «Лиона» Максансу Какре. Я вижу, как он физически растёт. Я очень доволен тем, что он показывает на поле, даже если ему ещё предстоит улучшиться», — заявил Клеман пресс-службе клуба.

В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице. 

Ранее сообщалось, что гол Самуэля Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1.

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