Главный тренер «Монако» Клеман расхвалил Головина

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман высказался об игре российского полузащитника Александра Головина.

«У Головина была важная роль — мешать полузащитнику «Лиона» Максансу Какре. Я вижу, как он физически растёт. Я очень доволен тем, что он показывает на поле, даже если ему ещё предстоит улучшиться», — заявил Клеман пресс-службе клуба.

В матче седьмого тура Лиги 1 «Монако» обыграл «Лион» со счётом 2:1. Александр Головин появился на поле с первых минут. Российский футболист не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Монако» (11 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что гол Самуэля Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1.