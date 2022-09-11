Гол Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1

«Марсель» на своём поле взял верх над «Лиллем» в седьмом туре чемпионата Франции по футболу сезона-2022/23.

Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Марселя» голами отметились Алексис Санчес (26-я минута) и бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго (61-я).

У «Лилля» автором единственного точного удара стал Исмаили (12-я).

Благодаря этой победе «Марсель» набрал 19 очков и сравнялся по данному показателю с лидером турнирной таблицы — «Пари Сен-Жермен». При этом парижане опережают конкурента благодаря лучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами. «Лилль» с десятью очками располагается на шестой строчке.

Ранее сообщалось, что «Милан» в гостях нанёс поражение «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.