Гол Жиго принёс «Марселю» победу над «Лиллем» в седьмом туре Лиги 1
Встреча на стадионе «Велодром» завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе «Марселя» голами отметились Алексис Санчес (26-я минута) и бывший защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго (61-я).
У «Лилля» автором единственного точного удара стал Исмаили (12-я).
Благодаря этой победе «Марсель» набрал 19 очков и сравнялся по данному показателю с лидером турнирной таблицы — «Пари Сен-Жермен». При этом парижане опережают конкурента благодаря лучшей разнице между забитыми и пропущенными мячами. «Лилль» с десятью очками располагается на шестой строчке.
Ранее сообщалось, что «Милан» в гостях нанёс поражение «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.