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«Милан» в меньшинстве обыграл «Сампдорию» благодаря голу Жиру с пенальти

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«Милан» в гостях нанёс поражение «Сампдории» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Стефано Пиоли.

В составе команды из Милана мячи забили Жуниор Мессьяс (шестая минута) и Оливье Жиру (66-я, пенальти). У «Сампдории» отличился Филип Джуричич (57-я).

«Милан» в начале второго тайма остался в меньшинстве после удаления Рафаэля Леау (47-я).

«Милан» (14 очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Сампдория» (два очка) располагается на 18-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Наполи» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

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