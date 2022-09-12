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Во Всемирной федерации кёрлинга обсуждают возвращение россиян

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Вице-президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Екатерина Галкина сообщила, что исполнительный комитет Всемирной федерации кёрлинга (WCF) пока не принял решение о возвращении российских спортсменов.

«Вопрос о временной приостановке членства нашей федерации в WCF даже не стоял в повестке. По допуску наших спортсменов в новом сезоне ничего не могу сказать — это находится в компетенции исполкома. Исполком у нас обновился, у них будут заседания в течение пары недель, где они будут это обсуждать, пока никаких решений на этот счёт не было», — цитирует Галкину ТАСС.

Она также выразила надежду, что у нового президента WCF всё сложится.

«Мы знакомы с новым президентом WCF, общались не раз, он общался с нами во время своей избирательной кампании. В мире спорта все друг друга очень хорошо знают», — добавила Галкина.

11 сентября на генеральной ассамблее WCF в Лозанне на пост президента был избран американец Бо Веллинг. ФКР на ассамблее представляют генеральный секретарь ФКР Ольга Жаркова, члены исполкома ФКР Екатерина Галкина и Антон Батугин.

WCF 4 марта отстранила российских спортсменов от соревнований до конца сезона.

Ранее Дмитрий Свищёв рассказал об импортозамещении камней для кёрлинга в России.

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