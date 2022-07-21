Свищёв рассказал об импортозамещении камней для кёрлинга в России

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Глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту, президент ФКР Дмитрий Свищёв рассказал об импортозамещении инвентаря в российском кёрлинге.

«Связались со всеми возможными производителями в России, находимся в контакте. Нашли карельских производителей, уральских, на Кавказе. Взяли заказы на пробные камни, не такое уж это космическое изделие, чтобы наши производители не могли это сделать. Сейчас активно занимаемся работой над импортозамещением в этом сегменте», — цитирует главу Федерации кёрлинга России (ФКР) ТАСС.

При этом Свищёв дал понять, что всего лишь несколько компаний в мире производят камни для кёрлинга.

Ранее сообщалось, что женская сборная Швейцарии выиграла чемпионат мира по кёрлингу.

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