Полоз: игра «Ростова» улучшилась после пропущенного мяча в матче со «Спартаком»  

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о победе над московским «Спартаком» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.

«Физически игра далась нелегко. Первые 20 минут «Спартак» очень хорошо прессинговал, не давал легко выходить, как бы хотелось. Когда нам забили, мы немного раскрепостились и начали показывать свой футбол», — цитирует Полоза «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».