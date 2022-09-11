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Полоз: игра «Ростова» улучшилась после пропущенного мяча в матче со «Спартаком»  

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Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз высказался о победе над московским «Спартаком» в матче девятого тура чемпионата России по футболу.
Полоз: игра «Ростова» улучшилась после пропущенного мяча в матче со «Спартаком»  
  • РИА Новости

«Физически игра далась нелегко. Первые 20 минут «Спартак» очень хорошо прессинговал, не давал легко выходить, как бы хотелось. Когда нам забили, мы немного раскрепостились и начали показывать свой футбол», — цитирует Полоза «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Ростов Арена» завершилась со счётом 4:2 в пользу подопечных Валерия Карпина.

В составе красно-белых отличились Квинси Промес (24-я минута) и Александр Соболев (76-я). У «Ростова» мячи забили Полоз (28-я, 70-я), Даниил Уткин (34-я), Николай Комличенко (53-я).

«Ростов» занял третье место в таблице чемпионата России, набрав 19 очков. «Спартак» (16) расположился на пятой строчке.

Ранее тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о победе в матче девятого тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком».

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