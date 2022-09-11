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Фёдоров — о матче с «Локомотивом»: сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе команды в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Локомотивом».
Фёдоров — о матче с «Локомотивом»: сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Мы приехали в Ярославль после двух поражений, достаточно чувствительная тема была для нас. Сегодня команда немного перекрыла наши плохие тенденции и сделала их хорошими. Мы сыграли так, как хотели, как могли, как тренировались», — цитирует Фёдорова пресс-служба армейцев.

Игра в Ярославле завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе столичной команды отличились Виталий Абрамов (5-я минута), Тахир Мингачёв (10-я), Максим Сорокин (36-я). У железнодорожников шайбы забросили Артём Ильенко (32-я), Александр Полунин (47-я).

Ранее сообщалось, что череповецкая «Северсталь» на своём льду нанесла поражение московскому ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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