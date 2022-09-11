Бальде и Николсон не попали в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом»

В московском «Спартаке» объяснили, почему Кейта Бальде и Шамар Николсон пропустят матч девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

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