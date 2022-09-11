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Бальде и Николсон не попали в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом»

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В московском «Спартаке» объяснили, почему Кейта Бальде и Шамар Николсон пропустят матч девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».
Бальде и Николсон не попали в заявку «Спартака» на матч с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У Кейта Бальде недомогание. У Шамара Николсона небольшое повреждение. Оба не попали в заявку по решению тренерского штаба», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч «Ростов» — «Спартак» пройдёт 11 сентября. Игра начнётся в 19:45 мск.

«Спартак» (16 очков) занимает шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (16) располагается на седьмой строчке.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча с «Ростовом».

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