военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Исмаилов: не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса

Короткая ссылка
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о конфликте с ветераном PRIDE Сергеем Харитоновым.
Исмаилов: не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса
  • РИА Новости

«Листаю я, значит, новости и натыкаюсь на Харитонова. Он прям расстроился... Я‑то его тухлым мешком мяса не называл. Я сказал «если бы тухлый мешок мяса», но опять же, я не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса. А он говорит, типа я клоун. Он уже на личности как бы перешёл», — сказал Исмаилов в видеоролике, опубликованном в Telegram.

При этом боец отметил, что спокойно реагирует на заявления Харитонова. По его словам, чтобы от него последовали действия иного рода, заявление должен сделать «серьёзный человек».

В довершение Исмаилов привёл цитаты президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева и своего бывшего соперника Александра Емельяненко, грубо высказывавшихся о Харитонове.

«Харитош, по всей видимости, нужна большая лопата. Ты уже давненько по уши в дерьме», — заключил Исмаилов.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей. Его следующим соперником может стать Александр Шлеменко, в последней схватке потерпевший поражение от Александра Илича.

Ранее Рамзан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, объяснил, почему боец хочет выйти на поединок с Иличем. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить