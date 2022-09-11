Исмаилов: не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о конфликте с ветераном PRIDE Сергеем Харитоновым.

«Листаю я, значит, новости и натыкаюсь на Харитонова. Он прям расстроился... Я‑то его тухлым мешком мяса не называл. Я сказал «если бы тухлый мешок мяса», но опять же, я не сказал, что Харитонов является тухлым мешком мяса. А он говорит, типа я клоун. Он уже на личности как бы перешёл», — сказал Исмаилов в видеоролике, опубликованном в Telegram.

При этом боец отметил, что спокойно реагирует на заявления Харитонова. По его словам, чтобы от него последовали действия иного рода, заявление должен сделать «серьёзный человек».

В довершение Исмаилов привёл цитаты президента AMC Fight Nights Камила Гаджиева и своего бывшего соперника Александра Емельяненко, грубо высказывавшихся о Харитонове.

«Харитош, по всей видимости, нужна большая лопата. Ты уже давненько по уши в дерьме», — заключил Исмаилов.

За свою профессиональную карьеру Исмаилов провёл 21 поединок по правилам смешанных единоборств. В 17 из них он одержал победу, в трёх потерпел поражение, а ещё одну схватку свёл к ничьей. Его следующим соперником может стать Александр Шлеменко, в последней схватке потерпевший поражение от Александра Илича.

Ранее Рамзан Исмаилов, тренер Магомеда Исмаилова, объяснил, почему боец хочет выйти на поединок с Иличем.