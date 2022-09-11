Мацуев: осечка с «Зенитом» не должна подкосить «Спартак»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

«Не сбавлять темп, несмотря на поражение от «Зенита». Надо продолжать дальше, вне зависимости от травмированных. Мы задали очень хороший темп вначале, и осечка с «Зенитом» не должна нас подкосить», — цитирует Мацуева «Спорт-Экспресс».

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16 очков). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее Никита Баженов заявил, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Ростовом».