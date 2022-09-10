Баженов считает, что «Спартаку» будет непросто в матче с «Ростовом»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от матча девятого тура чемпионата России между «Ростовом» и «Спартаком».

«Спартаку» будет сложно с учётом того, что у команды много лидеров травмированы. Абаскалю придётся что-то придумывать. Думаю, мы увидим новое сочетание игроков в этом сезоне. «Спартак» будет давить, играть в свою игру, но против команды выйдет мотивированный «Ростов», — цитирует Баженова «Спорт-Экспресс».

По его словам, красно-белым будет непросто в матче с ростовским клубом. Он также подчеркнул, что у «Спартака» травмированы четыре лидера команды.

«Интересно посмотреть, что из себя будет представлять команда без этих ребят», — заключил Баженов.

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16 очков). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ростовом».