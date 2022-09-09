Кавазашвили: для Карпина матчи со «Спартаком» принципиальные

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился ожиданиями от матча девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между красно-белыми и «Ростовом».

«Карпин каждый раз, когда будет играть со «Спартаком», будет стараться доказать всем, что он достойный и талантливый тренер. Матчи против «Спартака» для него принципиальные, но красно-белым деваться некуда, им нужно оправдаться перед болельщиками после поражения от «Зенита», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Он также отметил, что без Карпина «Ростов» начал сыпаться, а когда тренер вернулся, команда снова заиграла, хотя состав не поменялся. По словам Кавазашвили, «Спартаку» необходимо обыгрывать ростовскую команду.

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился ожиданиями от матча девятого тура со «Спартаком» в чемпионате России.