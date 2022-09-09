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Защитник «Ростова» Мелёхин: «Спартак» — очень хорошая команда

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Защитник «Ростова» Виктор Мелёхин поделился ожиданиями от матча девятого тура со «Спартаком» в чемпионате России.

«Конечно, хотим быть как можно выше. У нас задача — побеждать в каждой игре. Надеюсь, что продолжим выигрывать. «Спартак» — очень хорошая команда. Сейчас к ним пришёл новый главный тренер. Они стараются играть в комбинационный футбол. Думаю, получится интересный матч», — приводит слова Мелёхина «Известия».

Встреча между «Ростовом» и «Спартаком» пройдёт 11 сентября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19:45 мск.

«Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции (16). Лидер — «Зенит» (20 очков).

Ранее Андрей Степанов, агент Михи Мевли, рассказал о реакции игрока на сравнение с бывшим защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго.

 

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