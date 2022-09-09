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Агент Мевли — о сходстве с Жиго: это Миха похож на Самуэля

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Андрей Степанов, агент Михи Мевли, рассказал о реакции игрока на сравнение с бывшим защитником московского «Спартака» Самуэлем Жиго.

«Миха прилетел вчера в Москву, проходил медосмотр. Мы тоже шутили о сходстве Мевли с Жиго. Игрок ответил на это, что не он похож на Самуэля, а наоборот, Самуэль похож на него. Думаю, это очень достойный ответ Мевли», — цитирует Степанова «Спорт-Экспресс».

Мевля подписал контракт со «Спартаком» на один год. В сезоне-2021/22 32-летний футболист принял участие в 16 матчах «Аланьяспора», но не отметился голевыми действиями.

Ранее генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о том, что московская команда проявляет интерес к полузащитнику «Урала» Рамазану Гаджимурадову.



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