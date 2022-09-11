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Филимонов: «Зенит» превосходит «Спартак», команды разного уровня

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Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре красно-белых с «Зенитом».
Филимонов: «Зенит» превосходит «Спартак», команды разного уровня
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Команды разного уровня, поэтому «Зенит» выглядел сильнее, превосходил «Спартак». У «Зенита» был виден запас прочности. Понятно, что «Спартак» играл с желанием, самоотверженно», — цитирует Филимонова ТАСС.

Напомним, что матч восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» прошёл в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

Лидером турнирной таблицы является «Зенит», набрав 20 очков. «Спартак» — шестой (16 очков).

Ранее сообщалось, что Гильермо Абаскаль был оштрафован по итогам матча «Спартак» — «Зенит».

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