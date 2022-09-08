Абаскаль оштрафован по итогам матча «Спартак» — «Зенит»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль получил штраф от КДК РФС по итогу матча восьмого тура РПЛ с «Зенитом».

«За выход за пределы технической зоны оштрафовать главного тренера ФК «Спартак» г. Москва Гильермо Абаскаля на 30 тыс. рублей», — передаёт сайт РФС.

Также оба клуба оштрафованы за нецензурные кричалки болельщиков.

Матч в Москве на стадионе «Открытие Арена» завершился со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 20 очков. «Спартак» — пятый (16).

Ранее сообщалось, что «Урал» не планирует отдавать Рамазана Гаджимурадова в «Спартак».