В «Урале» не планируют отдавать Гаджимурадова в «Спартак»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной аренде полузащитника уральского клуба Рамазана Гаджимурадова в московский «Спартак».

«Аренда Гаджимурадова в «Спартак»? Никуда никого не отдадим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года, за это время он провёл 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 16-м месте, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Гаджимурадова с правом выкупа.