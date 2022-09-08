В «Урале» не планируют отдавать Гаджимурадова в «Спартак»
- РИА Новости
- © Михаил Воскресенский
«Аренда Гаджимурадова в «Спартак»? Никуда никого не отдадим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».
Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года, за это время он провёл 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.
После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 16-м месте, набрав одно очко.
Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Гаджимурадова с правом выкупа.