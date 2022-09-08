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В «Урале» не планируют отдавать Гаджимурадова в «Спартак»

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Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию о возможной аренде полузащитника уральского клуба Рамазана Гаджимурадова в московский «Спартак».
В «Урале» не планируют отдавать Гаджимурадова в «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Михаил Воскресенский

«Аренда Гаджимурадова в «Спартак»? Никуда никого не отдадим», — приводит слова Иванова «Чемпионат».

Хавбек выступает за «Урал» с 2021 года, за это время он провёл 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

После восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает шестое место с 16 очками. «Урал» находится на последнем, 16-м месте, набрав одно очко.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт переговоры с «Уралом» по аренде Гаджимурадова с правом выкупа.

 

 

 

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