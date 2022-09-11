Футболист «Крыльев Советов» Ежов высказался о возможном переходе в «Спартак»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов поделился мнением о возможном трансфере в московский «Спартак».

«Говорить можно всё что угодно. Но, как вы видите, я играю в «Крыльях Советов». Не исключаю ли я, что могу ещё в «Спартак» перейти? Трансферное окно уже закрыто», — сказал Ежов «Чемпионату».

При этом футболист не исключил, что может пополнить состав красно-белых зимой, но ответил, что «до зимы ещё надо дожить».

25-летний Ежов является воспитанником клуба «Чертаново», за который выступал с 2014 по 2020 год. За «Крылья Советов» он провёл 80 матчей, в которых отметился девятью голами и девятью результативными передачами.

Ранее Ежов заявил, что ему не поступало официального предложения о переходе в состав «Спартака».