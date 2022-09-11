Гогниев: «Химкам» до идеальной игры далеко, но проблески есть

Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал выступление своей команды.

«Результат — это игра команды, её целостность. Нам до идеальной игры далеко, но проблески есть. В любом случае всё даётся путём длительной, тяжёлой работы», — цитирует Гогниева пресс-служба клуба.

В матче девятого тура РПЛ «Химки» вничью сыграли с «Крыльями Советов» (0:0). Подмосковная команда занимает 13-е место в турнирной таблице (восемь очков).

10 августа Сергея Юрана на посту главного тренера сменил Николай Писарев, которого после четырёх поражений уволили. Его место занял Спартак Гогниев.

Ранее полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал частую смену главных тренеров в подмосковной команде.