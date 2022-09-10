Хавбек «Химок» Кухарчук: Гогниев — уже девятый мой тренер в клубе
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«Что касается нового тренера, то при мне уже девятый по счёту. Но главное — работать. Мы профессионалы. Стараемся относиться спокойно к этому и делать свою работу на футбольном поле, а не в кабинетах», — цитирует футболиста РИА Новости.
По его словам, игроки «Химок» провели хорошую работу за последнюю неделю.
«Думаю, что зрителям понравился сегодня наш футбол. Осталось забить гол, и победы придут», — заключил Кухарчук.
Кухарчук выступает за «Химки» с 2019 года. Спартак Гогниев возглавил подмосковный клуб в конце августа. Он сменил на этом посту Николая Писарева.
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять) поднялись на девятую позицию.
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