В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.

«Гогниев рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем о том, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть. В последней игре он уже был в заявке. Не рассматриваем его трансфер зимой», — цитирует Терюшкова Sport24.

14 июля «Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Давыдовым.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за футбольный клуб «Знамя» из Второй лиги. В 21 матче он забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Терюшков высказался о будущем генерального директора клуба Дмитрия Ульянова.