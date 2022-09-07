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В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.
В «Химках» заявили, что главный тренер Гогниев рассчитывает на Давыдова
  • РИА Новости
  • © Антон Подгайко

«Гогниев рассчитывает на Дениса. Мы не жалеем о том, что подписали с ним контракт. Сам Денис полностью готов играть. В последней игре он уже был в заявке. Не рассматриваем его трансфер зимой», — цитирует Терюшкова Sport24.

14 июля «Химки» объявили о подписании контракта с бывшим нападающим «Спартака» Давыдовым.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за футбольный клуб «Знамя» из Второй лиги. В 21 матче он забил девять мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее Терюшков высказался о будущем генерального директора клуба Дмитрия Ульянова.

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