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Песков высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.
Песков высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами
  • РИА Новости

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены — олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам Пескова, его жена, фигуристка Татьяна Навка, — «украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться».

«И она признательна Америке за это. А потом она стала гражданкой Российской Федерации», — заключил Песков.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что, по мнению чемпионки мира по фигурному катанию Марии Бутырской, ФФККР в сложившейся ситуации делает всё, чтобы улучшить условия для спортсменов.

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