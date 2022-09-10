Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о смене спортивного гражданства российскими атлетами.

«Я вряд ли компетентен, чтобы давать какую-то оценку. Я могу только сказать, что, с моей точки зрения, ничего страшного в этом нет, спортсмен должен реализовываться. У меня есть пример моей жены — олимпийской чемпионки, которая начинала свою карьеру, будучи гражданкой Белоруссии», — цитирует Пескова РИА Новости.

По словам Пескова, его жена, фигуристка Татьяна Навка, — «украинка, потом была гражданкой Белоруссии, а потом она жила полжизни в США, потому что разваливающийся Советский Союз не мог ей дать возможность соревноваться».

«И она признательна Америке за это. А потом она стала гражданкой Российской Федерации», — заключил Песков.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что рассмотрят семь запросов спортсменов на переход в сборные других стран. С начала года в федерацию поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

Ранее сообщалось, что, по мнению чемпионки мира по фигурному катанию Марии Бутырской, ФФККР в сложившейся ситуации делает всё, чтобы улучшить условия для спортсменов.