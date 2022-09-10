Игнатьев — о нежелании боснийских футболистов играть с Россией: решение принимают не игроки, а федерация
- РИА Новости
«Решение принимают не игроки, а Футбольный союз Боснии и Герцеговины. И они, наверняка, предварительно заручились поддержкой на европейском уровне», — заявил Игнатьев RT.
По его словам, УЕФА предоставил такую возможность провести такую встречу. Он также подчеркнул, что самостоятельно бы они на это не пошли.
«А у футболистов контрактные обязательства только с клубами, в сборной такого нет. И дальше уже вопрос к игрокам. Если они не хотят ехать в Россию, возьмут других. У нас раньше был Дзюба, теперь его нет. Но это же не значит, что национальная команда не будет существовать», — заключил Игнатьев.
Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.