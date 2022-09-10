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Агент Новосельцева заявил, что вопрос с новым клубом игрока будет решён в ближайшее время

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Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника Ивана Новосельцева, рассказал о будущем игрока.
Агент Новосельцева заявил, что вопрос с новым клубом игрока будет решён в ближайшее время
  • Gettyimages.ru

«Получилось ли найти клуб? В ближайшее время всё узнаете. Скоро всё станет известно. Клуб в России? Ничего пока говорить не буду», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

31-летний защитник минувший сезон провёл в тульском «Арсенале», к которому присоединился в 2021 году. Он сыграл 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч. На данный момент футболист находится без клуба.

Ранее президент «Арсенала» заявил, что клуб не имеет финансовой возможности обеспечить высокой зарплатой сербского нападающего Джордже Деспотовича.

 

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